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Гончаренко: все футболисты ЦСКА в строю, подходим к первому матчу РФПЛ без травм

9 июля 2017, воскресенье. 19:22. Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал игру и подвёл итоги сборов.

«Спарринг нужен был и нам, и «Краснодару», чтобы выявить недостатки. Получилась очень хорошая игра. Наверное, можно было избежать мяча в свои ворота в концовке. Тем не менее мы неплохо действовали до 90-й минуты, провели много хороших атак. В то же время и «Краснодар» надо отметить. Считаю, что этот спарринг — то, что нам было нужно в преддверии стартового тура.

Думаю, что мы очень хорошо поработали на сборах. Да, это не то же самое, что зимние сборы, но поработали качественно. Важно, что все футболисты в строю, подходим к первому матчу без травм. Это внушает оптимизм.

Ожидания от сезона в целом? Очень сложно оценивать. Каждый матч может перевернуть ситуацию. Будем идти шаг за шагом, бороться за победу в каждой игре и ждать жеребьёвки квалификации Лиги чемпионов», — цитирует Гончаренко пресс-службы ЦСКА.

В матче 1-го тура РФПЛ ЦСКА на выезде встретится с «Анжи». Игра запланирована на 15 июля.

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Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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