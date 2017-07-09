Руни: огромное спасибо всем в «Манчестер Юнайтед»

Вернувшийся в «Эвертон» нападающий Уэйн Руни на своей странице в «Инстаграме» опубликовал сообщение, в котором поблагодарил «Манчестер Юнайтед», за который выступал на протяжении 13 лет.
«Хочу сказать огромное спасибо всем в „Манчестер Юнайтед“. Спасибо правлению, тренерам, под руководством которых я выступал, персоналу, с которым я работал, товарищам по команде, с которыми вместе играл, и наконец потрясающим болельщикам, для которых мне посчастливилось играть. Спасибо за воспоминания», — написал Руни.
«Манчестер Юнайтед» опубликовал видео, посвящённое Руни