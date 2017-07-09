Дриусси отверг обвинения в применении допинга

Нападающий Себастьян Дриусси, перешедший из «Ривер Плейт» в «Зенит», отверг обвинения в применении допинга.
«Иногда люди говорят только плохое. Они пытаются очернить кого-то без всяких оснований. Я никогда не употреблял допинг», — сказал Дриуси.
«Спокойно отношусь к тем, кто пытается спекулировать по этому поводу. Общался на эту тему с врачами и техническим персоналом штабом, и на этом тема была закрыта. Те, кто хочет говорить об этом, пусть говорят. Однако я знаю, что делаю», — цитирует игрока LPM.
Ранее в аргентинских СМИ появлялась информация о том, что Дриусси и ещё шесть игроков «Ривер Плейт» провалили допинг-тест. У игроков якобы были найдены следы мочегонного препарата.