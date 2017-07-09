Семак: отношение игроков «Уфы» к игре и тренировкам не может не радовать

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над немецкой «Арминией» (1:0) в контрольном матче и подвёл итоги летних сборов.
«Смогли победить в противостоянии с непростым соперником. Из плюсов можно выделить результат, но мы прекрасно понимаем, что это контрольные матчи, в которых мы смотрим кто как готов на сегодняшний день. Отношение ребят к игре, к тренировочному процессу не может не радовать. Конечно, уставшие, потому что закончился 12-дневный тренировочный цикл. Без выходных, с играми. Это непросто, но мы все здесь, чтобы готовиться к официальным матчам. Что мы и делаем. Ребята сегодня молодцы, по делу выиграли. Могли забить больше. Очень плодотворно поработали, достаточно нагрузились, чтобы сейчас сделать небольшую передышку и готовиться в обычном нашем недельном цикле к первой официальной игре. Все мысли сейчас только об этом матче», — поведал Семак.
В стартовом туре российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Уфа» 15 июля в Санкт-Петербурге сыграет с «Тосно».