Нападающий Богдан Мишуков, который последние два года выступал в составе молодёжной команды «Урала», продолжит карьеру в клубе «Лейшойнш», сообщает официальный сайт португальской команды.
20-летний российский форвард уже с пятницы тренируется с новой командой. Соглашение с Мишуковым подписано по схеме «1+1».
Мишуков ранее также выступал в системе московских «Локомотива» и «Торпедо». В сезоне-2015/16 он провёл 17 матчей (3 – в основе) за молодёжную команду «Урала» в российском первенстве и забил один гол.
«Лейшойнш» выступает во втором дивизионе чемпионата Португалии. В минувшем сезоне команда заняла 18-е место в турнирной таблице.
Российский форвард Мишуков перешёл в португальский «Лейшойнш»