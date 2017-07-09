Ойеволе, подписавший контракт с «Уралом», вернётся в «Оренбург»

Защитник Адесойе Ойеволе, о подписании контракта с которым «Урал» сообщил 13 июня, вернётся в «Оренбург», за который выступал ранее.
Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая сообщил о возвращении 34-летнего футболиста на пресс-конференции после вчерашнего матча 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тамбовом» (2:1), информирует интернет-издание proOren.ru. Подробностей не сообщается.
Имеющий российское гражданство Ойеволе выступал за «Оренбург» четыре последних сезона, а до этого являлся игроком «Урала».