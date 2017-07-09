Алексей Миранчук: понял, что на Суперкубок спартачи настроены очень серьёзно

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от запланированного на 14 июля матча за Суперкубок России, в котором красно-зелёные сыграют со «Спартаком».
«Чувствую себя хорошо. После Кубка конфедераций дали несколько выходных, успел съездить на четыре дня на море, в Турцию. Этого хватило — вернулся и уже активно тренируюсь. Сейчас все мысли только о матче за Суперкубок. Готовимся очень серьёзно к встрече со „Спартаком“.
Суперкубок обсуждали и в сборной. Понял, что спартачи настроены очень серьёзно. По их словам, действиям. Были такие фразы, дескать, посмотрим, давайте, настраивайтесь. Думаю, в любом случае будет очень интересная игра.
То, что Суперкубок разыграют в Черкизово, плюс для «Локомотива», конечно. Если бы матч проходил на спартаковском стадионе, то они тогда бы обрадовались. А так мы играем дома, при своих болельщиках и стенах. Надеюсь, что это поможет», — сказал Миранчук.