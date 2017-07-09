Дзюба: Кокорин — покоритель мух

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба с иронией отреагировал на шутку его одноклубника Александра Кокорина, который сказал, что Дзюба боится мух.
«Кокорин сказал, что я боюсь мух? Понимаете, когда пять мух в комнате и все пять сидят у него на лице, а он не просыпается, то я боюсь и мух, и его. Он вообще покоритель мух. Они в рот к нему, в ноздрю. Лазят по нему. Я говорю ему: Саш, убей хоть одну, а он отвечает, что ему и так нормально. Человек вообще феноменальный», — сказал Дзюба в эфире видеоблога «Зенита».
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