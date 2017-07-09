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Алексей Миранчук: полные трибуны — это мечта, к которой стремимся

9 июля 2017, воскресенье. 22:17. Футбол

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мнением о домашнем Кубке конфедераций, проходившем с 17 июня по 2 июля.

«Всё было на таком отличном уровне. Едешь на игру — всегда без пробок, с машиной сопровождения. Всегда знаешь, что доберёшься в точное время. Много хорошего было. Мы приезжали и впечатлялись тем, что видели и вокруг стадионов, и на них. А полные трибуны — это мечта, к которой мы стремимся. Чтобы люди ходили и поддерживали нас.

Теперь мотивация, чтобы пробиться в сборную на чемпионат мира, будет ещё выше, конечно. Ты понимаешь, какой это уровень. Все прекрасно осознают, что такое чемпионат мира, поэтому все силы ради этого будем отдавать.

Говорите, один из главных итогов Кубка конфедераций в том, что что за нашу команду не было стыдно? Хорошо, что это понимают. Потому что реально было видно и самоотдачу, и игру в целом. Приятно, что понимающие люди замечают это», — сказал Миранчук.

На Кубке конфедераций сборная России набрала три очка в трёх матчах и не сумела преодолеть групповой этап.

Источник: Российская газета Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Алексей Миранчук
Новости. Футбол
9 июля 2017, воскресенье
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