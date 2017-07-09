Спаллетти: прежде чем говорить о Перишиче, я должен понять, чего он хочет

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед».
«Скажу один раз: мы встретимся с ним и всё обсудим. Я на него рассчитываю, но мы должны понять его намерения. Мне было бы неловко слышать, как он говорит: «Я хочу уйти». Посмотрим.
Вы продолжаете говорить о Перишиче и его желании уйти, но сначала мне нужно выслушать его и понять, чего он хочет. А уже потом мы решим, как действовать. Надеюсь, что он будет в команде, я рассчитываю на это", — цитирует Спаллетти Football Italia.
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