Фаулер: Лукаку — это во многом улучшенная версия Ибрагимовича

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер прокомментировал достижение договорённости между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Ромелу Лукаку.
«Думаю, Лукаку — это во многом улучшенная версия Златана Ибрагимовича. Златан забивал голы, но у „Юнайтед“ не было энергичного молодого и нетерпеливого футболиста, который бы бросался в прессинг, тянулся за уходящими мячами и так далее. Лукаку делает это, когда у него хорошее настроение. Поэтому он сделает „МЮ“ сильнее. Но я надеюсь, что не намного», — цитирует Фаулера Mirror.
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