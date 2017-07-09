«Ростов» — «Брондбю» — 1:0. Видеообзор контрольного матча

«Ростов» в рамках подготовки к новому сезону российской футбольной Премьер-Лиги на сборе в Австрии провёл товарищескую встречу с клубом «Брондбю» из одноимённого города, который занял второе место в турнирной таблице чемпионата Дании по итогам минувшего сезона.
Российская команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте записал на свой счёт форвард «Ростова» Александр Бухаров.
Видеообзор контрольного матча «Ростов» — «Брондбю» доступен на официальной странице донской команды в YouTube.