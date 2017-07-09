Сарри: просить купить игроков по € 100 млн — это слишком легко

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признался, что не любит вмешиваться в работу команды на трансферном рынке.
«Я не хочу вмешиваться. Иногда в команду приезжают игроки, которых я даже не знаю, и все в порядке, потому что я доверяю спортивному директору „Наполи“.
Моя задача — улучшить тех игроков, что уже имеются в моём распоряжении. Просить купить игроков, каждый из которых стоит по € 100 млн, — не моя работа, потому что это будет слишком легко. Я занимаюсь другими вещами", — цитирует Сарри Football Italia.
Сарри: если бы я позволил критике влиять на себя, то уже давно бы не тренировал