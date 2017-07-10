Инсинье: фанаты видят нападающего только при голах, а я много помогаю в защите

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Мы мечтаем о скудетто точно так же, как и болельщики. Мы хотим опираться на вторую часть прошлого сезона, когда у команды многое получалось. В предыдущем сезоне мы потеряли слишком много очков в первых турах, теперь нужно начать чемпионат удачнее. Ещё немного рано говорить о скудетто, но мы готовы побороться за титул.
Фанаты видят нападающего только тогда, когда он забивает голы, но я много отрабатываю в защите. Самое главное, чтобы команда побеждала, а удастся ли мне забить — дело второе», — цитирует игрока Football Italia.