Роналду станет вторым вице-капитаном «Реала» после ухода Пепе

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду станет вторым вице-капитаном мадридского клуба, сменив в этой роли ушедшего из команды этим летом защитника Пепе, сообщает AS.
Капитаном команды в новом сезоне останется защитник Серхио Рамос, а первым вице-капитаном — защитник Марсело. Роналду, который выступает за «Реал» с 2009 года, впервые надел капитанскую повязку «сливочных» 6 января 2013 года. Тогда в матче с «Реалом Сосьедад» (4:3) капитан команды, голкипер Икер Касильяс, и вице-капитан, нападающий Гонсало Игуаин, остались в запасе, а третий и четвёртый вице-капитаны Рамос и Марсело не попали в заявку на игру.
По данным источника, третьим вице-капитаном «Реала» вместо Роналду в следующем сезоне станет форвард Карим Бензема.