Алексис Санчес не поедет с «Арсеналом» в предсезонный тур по Австралии и Китаю

Лондонский «Арсенал» отправляется в двухнедельный предсезонный тур по Австралии и Китаю без нападающего Алексиса Санчеса, сообщает официальный сайт клуба.
«Канониры» посетят Сидней, Шанхай и Пекин и в общей сложности проведут 4 товарищеских матча — с ФК «Сидней» (13 июля), «Вестерн Сидней Уондерерс» (15 июля), «Баварией» (19 июля) и «Челси» (22 июля).
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер взял в поездку 25 футболистов. Состав команды:
Петр Чех, Давид Оспина, Эмиль Мартинес, Крыстян Белик, Коэн Брамалл, Франсис Коклен, Мохамед Эль-Ненни, Оливье Жиру, Алекс Айуоби, Лоран Косельни, Зеад Колашинац, Александр Ляказетт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Пер Мертезакер, Начо Монреаль, Донелл Мален, Рейс Нельсон, Эдди Нкетиа, Алекс Окслейд-Чемберлен, Месут Озил, Аарон Рэмси, Тео Уолкотт, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Джо Уиллок.