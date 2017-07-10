Португалия сыграет с Нидерландами, Англия — с Чехией в полуфиналах ЧЕ-2017 U19

На чемпионате Европы — 2017 U19, который проходит в Грузии, определились полуфиналисты. Из группы А в четвёрку лучших пробились сборные Португалии (7 очков) и Чехии (6). Португальцы обыграли сборную Грузии (1:0) и Чехии (2:1), а также сыграли вничью со Швецией (2:2). Чехи победили шведов (2:1) и грузин (2:0).
В группе В сборная Англии добыла три победы над Болгарией (2:0), Нидерландами (1:0) и Германией (4:1) и заняла первое место в группе с 9 очками. Вторыми финишировали голландцы, набравшие 4 очка за счёт победы над Германией (4:1) и ничьей с Болгарией (1:1).
В полуфинале турнира португальцы встретятся с голландцами, а англичане сыграют с чехами. Матчи пройдут 12 июля.