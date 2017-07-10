«Интер» предложил «Ницце» за Далберта € 15 млн плюс бонусы

«Интер» сделал предложение «Ницце» по трансферу защитника Далберта, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Миланский клуб готов заплатить € 15 млн сразу и ещё около € 5 млн в виде бонусов. По данным источника, 23-летний бразильский футболист в течение лета едва ли не каждый день общался с руководством «орлят», уговаривая отпустить его в «Интер».
Интерес к Далберту проявляют также «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Контракт защитника с «Ниццей» рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне бразилец провёл 33 матча во французской Лиге 1 и отметился двумя результативными передачами.
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