«Зенит» установил отступные за Дриусси в размере € 80 млн

«Зенит» установил сумму отступных за новичка команды, нападающего Себастьяна Дриусси, в размере € 80 млн, сообщает аргентинское интернет-издание Ole, отмечая, что сине-бело-голубые приобрели форварда у «Ривер Плейта», заплатив отступные в размере € 15 млн. 21-летний аргентинец подписал с петербургским клубом соглашение на 4 года.
Дриусси дебютировал в основной команде «Ривер Плейта» в конце 2013-го, провёл 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач. Выигрывал чемпионат Аргентины, Южноамериканский кубок, Кубки Либертадорес, Аргентины, банка Суруга и Суперкубок Южной Америки. Выступал за молодёжные и юношеские сборные страны.