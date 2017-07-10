Иванович: «Зенит» готов к свершениям, у нас большие амбиции в Европе

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал сербским СМИ о подготовке петербургской команды к новому сезону.
«В команде произошли большие изменения после ухода Халка и Витселя, теперь ещё и Данни. Наш клуб нашёл им замену, подписав Полоза, Нобоа, Паредеса. Ведутся переговоры ещё с рядом футболистов. Кроме того, в команде остаются Кокорин, Жирков, Дзюба, Молло, Жулиано, Шатов, заматеревший Джорджевич… Наша команда готова к большим свершениям. Уверен, что такой опытный наставник, как Роберто Манчини, соберёт все части механизма.
Высокий уровень нашей команды ещё даст о себе знать. У нас большие амбиции в Европе, кроме того, мы нацелены на борьбу за чемпионство со «Спартаком», ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом», — приводит слова Ивановича Vesti Online.
В нынешнем еврокубковом сезоне «Зенит» сыграет в Лиге Европы, сине-бело-голубые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.