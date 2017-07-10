Президент «Токио Верди»: у Тотти 2 варианта — остаться в «Роме» или играть у нас

Президент японского «Токио Верди» Хидеюки Ханю подтвердил, что клуб сделал предложение бывшему нападающему «Ромы» Франческо Тотти.
«Я слышал от его агента, что у Тотти есть только два варианта: либо остаться в «Роме», либо играть за «Верди». Предложений из США у него нет. Я слышал, что многие фанаты говорят: Тотти должен завершить карьеру в «Роме». Однако Франческо должен принять решение самостоятельно", — приводит слова Ханю Goal.
Франческо Тотти играл в «Роме» с 1993 года, являясь воспитанником римлян. Ранее сообщалось, что «император» решил остаться в команде и займёт административную должность.
«Токио Верди» предложил контракт Тотти