«Ювентус» рассчитывает оформить трансфер Щенсны на следующей неделе

Голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щенсны на следующей неделе может перейти в туринский «Ювентус». По информации Corriere dello Sport, переговоры по трансферу для чемпиона Италии упрощает тот факт, что «канониры» не взяли польского вратаря на предсезонный тур.
Действующий контракт поляка с «Арсеналом» действует до июня 2018 года. Лондонцы намерены выручить за трансфер не менее € 18 млн.
Щенсны выступал в течение последних двух лет в «Роме» на правах аренды. Он провёл за римлян 39 матчей в сезоне-2016/17, в которых пропустил 41 мяч, а в 14 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.