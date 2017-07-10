Палетта склоняется к переходу в «Валенсию»

31-летний защитник «Милана» Габриэль Палетта рассчитывает провести следующий сезон в «Валенсии».
Контракт итальянца истекает в июне 2018 года, и ему дали понять, что продлевать соглашение не собираются. В услугах опытного игрока заинтересованы «Торино» и «Валенсия». По информации La Gazzetta dello Sport, сам футболист склоняется к варианту с переездом в Примеру.
За свою европейскую карьеру Палетта выступал в составе «Ливерпуля», «Пармы», «Милана» и «Аталанты», лелея мечту попробовать свои силы в чемпионате Испании.
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