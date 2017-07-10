Г. Невилл: Руни — лучший нападающий, с которым мне доводилось играть в команде

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал возвращение нападающего «красных дьяволов» Уэйна Руни в свой родной клуб — «Эвертон».
«Мои наилучшие пожелания Уэйну Руни и благодарность за его карьеру в „Манчестер Юнайтед“. Это лучший нападающий, с которым мне доводилось играть в одной команде и которого я видел в „МЮ“, — написал Невилл в своём „твиттере“.
Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.