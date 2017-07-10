Тренер сборной Крыма: принципиальность Черчесова обернулась недальновидностью

Главный тренер сборной Крыма Валерий Петров поделился мнением о выступлении национальной команды России на Кубке конфедераций под руководством Станислава Черчесова. Россияне набрали три очка в трёх матчах и не сумели преодолеть групповой этап.
«Виноват, я считаю, главный тренер. Какой бы он ни был, он не справился. В прессе его называют жёстким, но где всё это? Он кроме жёсткости и понимать многие вещи должен. Футболисты – это весьма своеобразные люди. Они все уже поголовно миллионеры, их надо настраивать, а за это отвечает тренер. Мы живём в такое время, когда это должен делать тренер. Взять ту же сборную СССР в 1966 году… Они прекрасно выступили, приехали, их даже никто не встретил, получили 750 долларов. Вдумайтесь в эту цифру! И им не надо было это всё, потому что они рвали себя за свою страну. Их не нужно было настраивать. А современные игроки совсем другие. Им надо помогать, подход искать, и Черчесов его не нашёл.
Как ты настраивал этих ребят, если они допускают такой детский сад в главном матче сезона для сборной? Плюс его принципиальность на деле обернулась недальновидностью. Мол, я Кокорина не возьму, Дзюбу не возьму… Парень, ты вообще какую сборную тренируешь? Спустись на землю, поумерь свои амбиции и работай со всеми игроками, тем более они, мягко говоря, не последние в стране. Так завоёвывают уважение. Футболисты идут к тренеру. Не к президенту, не к министру, они идут конкретно к тренеру. А если ты себя так ставишь исключительно и отдельно от других, они тебе тем же ответят.
Спрашиваете, имеет ли смысл, пока до чемпионата мира ещё есть время, сделать рокировку на тренерском мостике? Это в любом случае решать не нам. Я бы дал ему сделать выводы из ошибок. Если после ближайших контрольных матчей ничего не изменится, тогда и занимать пост главного тренера сборной, наверное, не стоит», — сказал Петров.