Тарасов блеснул техникой, отправив баскетбольный и футбольный мячи в корзину

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов блеснул техникой и баскетбольными навыками во время отдыха на даче. Футболист поочерёдно отправил в корзину баскетбольный и футбольный мячи. Видео Дмитрий Тарасов разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».
14 июля «Локомотиву» Дмитрия Тарасова предстоит сыграть против «Спартака» в матче за Суперкубок России, а уже 18 июля «железнодорожники» проведут первый матч в сезоне-2017/18 российской Премьер-Лиги. Москвичи примут тульский «Арсенал». Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».
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