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Чемпион СССР-1984 Чухлов: гнал бы Дзюбу из «Зенита» поганой метлой!

10 июля 2017, понедельник. 09:20. Футбол

Бывший футболист «Зенита», чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов признался, что ему не нравится игра в исполнении нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы.

«Вы считаете, что в атаке у «Зенита» перебор квалифицированных исполнителей? Да, пришёл отыгравший за сборную на Кубке конфедераций Дмитрий Полоз, со дня на день легионера подпишут. Только я бы Артёма Дзюбу гнал из «Зенита» поганой метлой!

Мне не нравится именно то, как он играет за «Зенит». И в «Спартаке», и в «Ростове», и в «Томи» Артём всегда проявлял инициативу, лез в пекло борьбы, а в «Зените» предпочитает играть на чистых, как говорят футболисты, мячах. В отличие от Фёдора Смолова или того же Полоза, он не создает для себя моментов. Предпочитает, чтобы на него играла вся команда. Выдали голевую передачу — отлично, не выдали — да и ничего страшного. Зарплата капает!" — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».

Дзюба почеканил маленький шарик и поймал его ртом
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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