«Челси» предложит «Реалу» за Морату € 80 млн

Нападающий «Реала» Альваро Мората по-прежнему интересен «Челси». AS сообщает, что лондонцы готовы предложить мадридцам за 24-летнего футболиста € 80 млн. Известно, что «Реал» хочет продать форварда не дешевле чем за € 90 млн.
По данным источника, трансфер может быть оформлен в ближайшие несколько дней. Напомним, что в сентябре Альваро Мората сообщил, что «Челси» предлагал за него «Реалу» € 70 млн.
Ранее Альваро Мората, чей контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года, находился в шаге от перехода в «МЮ», но манкунианцы сделали ставку на Ромелу Лукаку.
«Реал» не продаст Морату менее чем за € 90 млн