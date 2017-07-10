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Витиньо: Гончаренко поверил в мой потенциал. Разве я имел право подвести его?

10 июля 2017, понедельник. 10:25. Футбол

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, как на него повлиял главный тренер Виктор Гончаренко, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

«Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнёров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил. Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет. Гончаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит? Кроме того, он нашёл именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента всё стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад.

Понимаю, что будет непросто. Но ЦСКА так хорошо играл весной, что я уверен – это вдохновило всю нашу команду. Если мы вновь объединимся общей целью, как это нам удалось в весенней части минувшего сезона, многое будет по силам. Стартовый отрезок нового сезона может стать довольно сложным. Будем стараться удачно начать чемпионат – надо набрать как можно больше очков. И, конечно, надеемся пробиться в группу Лиги чемпионов. Мы так сражались за второе место на финише прошлого чемпионата, за то, чтобы получить этот шанс! Постараемся его не упустить», — цитирует Витиньо Bobsoccer.

Витиньо: не сомневаюсь, к началу официальных матчей ЦСКА будет в полном порядке
Источник: Bobsoccer Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Витиньо
Новости. Футбол
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