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Стоимость билета на товарищеский матч «Барселона» — «Реал» достигает $ 10 тыс.

10 июля 2017, понедельник. 10:46. Футбол

Стоимость билета на товарищеский матч между «Барселоной» и «Реалом», который состоится в Майами, достигает $ 10 тыс. Как сообщает AS, все билеты на эту встречу были раскуплены за 20 минут ещё в марте.

На вторичном рынке, который легализован в США, в настоящее время стоимость билетов варьируется от $ 283 и выше.

На турнире в США «Барселона» также проведёт матчи с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед», а «Реал» сыграет против «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что встреча между «Барселоной» и «Реалом» всего второй раз в истории состоится за пределами Испании. Впервые такое случилось в мае 1982 года в Венесуэле (тогда «Реал» победил 1:0).

Источник: AS Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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