Трофей Кубка конфедераций доставили в музей сборной Германии

Трофей Кубка конфедераций, который завоевала сборная Германии, был доставлен в музей немецкой сборной, говорится на официальной странице бундестим в «Твиттере».
Кубок конфедераций–2017 проходил в России с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии, выступавшая на турнире не сильнейшим составом, заняла первое место в группе В и дошла до финала, где обыграла сборную Чили – 1:0. В пяти сыгранных матчах немцы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.
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