Измайлов провёл первую тренировку в составе «Арарата»

Полузащитник Марат Измайлов присоединился к столичному «Арарату», который вернулся со сборов и провёл первую тренировку со своими одноклубниками. Об этом сообщил официальный «твиттер» московского клуба.
О подписании контракта с Измайловым «Арарат» сообщил 9 июня. Соглашение с 34-летним футболистом было подписано на один год.
В следующем сезоне «Арарат» будет дебютировать в профессиональном футболе, выступив во втором дивизионе.
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«Арарат» подписал контракт с Измайловым