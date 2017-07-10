Фомина: к сожалению, в России в команду мальчиков не принимают девчонок

Тренер женской сборной России Елена Фомина в беседе с пресс-службой УЕФА рассказала, как развивается женский футбол в России и в чём стоит прибавить.
«В России появляется много новых мест, где занимаются женским футболом. Конечно, мы занимаемся развитием, но я считаю, что необходимо внедрить смешанные группы, чтобы мальчики играли вместе с девочками. Это даст большой толчок. К сожалению, в России в команду мальчиков не принимают девчонок. Мол, как такое возможно, конкуренция и так высокая, а попадание девочек создаст дополнительные проблемы. Но, на мой взгляд, именно это необходимо, нельзя отставать от Европы», — поведала Фомина.
17 июля сборная России матчем против Италии стартует в группе В чемпионата Европы, который пройдёт в Нидерландах.