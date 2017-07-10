Фойт: о предложении «Зенита» мне не говорили, но я бы и не стал играть в России

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном переходе в «Зенит». Сообщалось, что 19-летний аргентинец близок к переезду в Россию.
«Я бы хотел поиграть в Европе. Если получу предложение, которое меня устроит, я поеду туда. Хочу чтобы в финансовом плане это было выгодное предложение для «Эстудиантеса».
«Зенит»? О предложении «Зенита» мне не говорили. Кроме того, на сегодняшний день я бы и не стал играть в России», — цитирует Фойта El Dia.
Ранее писали, что российский клуб готов отдать за футболиста требуемую сумму в € 10 млн.
«Зенит» близок к приобретению Фойта за € 10 млн