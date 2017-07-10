Сборная Англии рассматривает базы в Сочи и Геленджике для базирования на ЧМ-2018

Сборная Англии рассматривает две базы в России, для базирования во время чемпионата мира 2018 года. Об этом пишет Daily Mail. По данным источника, англичане рассматривают варианты в Сочи и Геленджике.
Сборная Англии пока не гарантировала себе поездку на чемпионат мира. В группе F отборочного турнира родоначальники футбола занимают 1-е место и опережают идущую второй Словакию на два очка.
Мировое первенство пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнирное положение в квалификации чемпионата мира можно посмотреть на «Чемпионате».
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