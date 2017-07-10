Неймар пошутил, что в будущем может перейти в «Эйбар»

Нападающий «Барселоны» Неймар во время пребывания в Бразилии пошутил, что может однажды перейти в «Эйбар». Таков был ответ футболиста на вопрос о своём будущем в каталонской команде.
«Всё может быть, кто знает. «Манчестер»? Да, или «Эйбар», — сказал Неймар в интервью AS. Через мгновение футболист засмеялся.
В апреле этого года появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Неймара € 200 млн. Контракт 25-летнего нападающего с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
В Англии сообщили, что «МЮ» готов заплатить отступные за Неймара € 200 млн