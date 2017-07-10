Эйна станет первым игроком, перешедшим в «Халл» Слуцкого из «Челси»

Защитник «Челси» Ола Темитайо Эйна продолжит карьеру в «Халл Сити», которым руководит Леонид Слуцкий, пишет Mirror. Таким образом, 20-летний футболист станет первым новичком, перешедшим из лондонской команды в «Халл».
Ола Темитайо Эйна будет выступать за «тигров» на правах аренды. Ожидается, что контракт будет подписан 10 июля. Также «Халл Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Жереми Бога. Хавбек прошлый сезон на правах аренды провёл в «Гранаде».
Первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого «Халл Сити» проведёт 5 августа против «Астон Виллы».
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