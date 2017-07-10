«Лион» объявил о переходе защитника Тете из «Аякса»

Защитник Кенни Тете продолжит карьеру во Франции. Голландец, права на которого принадлежали «Аяксу», подписал контракт с «Лионом». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. На какой срок рассчитан договор, неизвестно.
Контракт 21-летнего защитника с «Аяксом» действовал до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, Тете оценивается в € 5,5 млн. 10 июля в 18:30 (19:30 мск) начнётся официальная презентация игрока.
Статистику выступления Кенни Тете в прошлом сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».
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