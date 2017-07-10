Уткин поделился мнением о возможном переходе Смолова в «Спартак»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» из «Краснодара» нападающего сборной России Фёдора Смолова. Ранее сообщалось, что Смолов отказался перейти в «Зенит» и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого о трансфере в «Спартак».
«Ещё один пример идиотской логики — кого вытеснит Смолов из состава. Други мои, если есть вариант играть в два форварда, то форвардов примерно одного класса нужно иметь как минимум трёх. Это раз.
Прямой замены Зобнину не найти. Нет такого другого игрока с российским паспортом, во всяком случае готового. Значит, тут пути два: или видоизменить игру — и здесь вариативность в атаке настолько же кстати, как поросёнку хвост крючком; или искать альтернативу на европейском рынке — и тогда ещё один россиянин в другой линии по необходимости сравним уже с пятачком. Всё складывается.
И торг, не надо путать общественность, идёт вовсе не вокруг цены в 30 млн. 30 — это не торг, это «чек — и забираем». Если «Краснодар» находит целесообразным приобретать Янбаева из «Локомотива», то и у «Спартака» наверняка найдётся кого приложить вдогонку к весомой сумме, не превышающей 20, например, млн.
Это тоже уже фантазии, конечно, но я их привожу для примера. Главное — разобраться с позицией «Спартака». Это всегда бывает сложно. Ведь у «Спартака» может быть одна позиция — к примеру, пригласить тренером Бердыева — а потом оказывается, что это ничего не значит, да и оборачивается к лучшему.
Иногда я думаю, что при принятии решения Леонид Федун бросает игральные кости. И кости эти не правильной кубической, а ромбовидной формы, а потому особенно непредсказуемы. И могут встать на ребро, впившись в стол острыми краями», — написал Уткин в «Фейсбуке».