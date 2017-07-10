С. Рамос: я многого добился, хорошо бы, если бы меня наградили «Золотым мячом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос, как он относится к той возможности, если бы его наградили «Золотым мячом» по итогам сезона. «Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе и вручается игроку, который признаётся лучшим в каждом календарном году.
«Последние годы эта премия была связана как с Лео Месси, так и с Криштиану Роналду, но, к примеру, Фабио Каннаваро, который был моим партнёром, также выиграл этот приз. На протяжении всей моей карьеры я очень многого добился, и было бы очень хорошо, если бы они вознаградили меня „Золотым мячом“, это было бы историческим моментом», — цитирует Рамоса Marca.