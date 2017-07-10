Кассано возобновит карьеру в «Вероне»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжит карьеру в «Вероне». Об этом сообщает Sky Sport 24. Футболист достиг договорённости с вернувшимся в Серию А клубом. Контракт будет рассчитан на один год. Ожидается, что 10-11 июля 34-летний Антонио Кассано пройдёт медицинское обследование.
Антонио Кассано с 2015 по 2017 год выступал за «Сампдорию», однако в прошлом сезоне нападающий не играл из-за разногласий по контракту с «блучеркьяти». Ранее в услугах форварда также был заинтересован «Кротоне».
Кассано сообщил о готовности перейти в «Кальяри»