«Бавария» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу. В начале февраля этого года появилась информация о том, что мюнхенцы нацелились на колумбийца, а также его партнёров по команде Иско и Альваро Морату.
Журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Бавария» связалась с «Реалом» по поводу трансфера Хамеса Родригеса. Накануне стало известно, что колумбийский полузащитник хочет покинуть «Королевский клуб» в течение 48 часов и не собирается ехать в составе «сливочных» в турне по США, в которое мадридцы отправятся во вторник, 11 июля.
Контракт 25-летнего футболиста с «Реалом» действует до лета 2020 года.