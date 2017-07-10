Бывший нападающий «Анжи» Будковский стал игроком «Кортрейка»

Нападающий «Шахтёра» Филипп Будковский, который ранее на правах аренды выступал за махачкалинский «Анжи», продолжит карьеру в клубе «Кортрейк». Как сообщает официальный сайт бельгийской команды, 25-летний футболист взят в аренду на один сезон с правом дальнейшего выкупа.
Будковский за махачкалинский клуб в прошлом сезоне сыграл в 29 матчах Российской футбольной Премьер-Лиги и забил четыре гола.
Ранее украинец также выступал за «Ильичёвец», «Севастополь» и «Зарю». Контракт Будковского с «Шахтёром» рассчитан до 2020 года.
Экс-форвард «Анжи» Будковский продолжит карьеру в Бельгии