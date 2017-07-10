«Бордо» готов приобрести у «Зенита» Йовановича, сумма выкупа — € 2,5-3,5 млн

«Бордо» готов подписать полноценный контракт с защитником «Зенита» Вукашином Йовановичем. Как сообщает L'Équipe, сумма сделки может быть в пределах € 2,5-3,5 млн. Изначально французская сторона рассматривала вариант с арендой сербского футболиста, в прошлом сезоне уже выступавшего за «Бордо».
В СМИ сообщалось, что французский клуб должен будет заплатить российской стороне € 400 тыс. и у «жирондинцев» не будет права выкупа игрока за фиксированную сумму.
В минувшем сезоне Йованович принял участие в девяти матчах за «Бордо» во всех турнирах.
Источник: «Бордо» заплатит «Зениту» € 400 тыс. за аренду Йовановича