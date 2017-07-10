Экс-нападающий «Атлетико» Черчи стал игроком «Вероны»

Нападающий Алессио Черчи вернулся в Италию. 29-летний футболист, права на которого принадлежали «Атлетико», прошёл медицинское обследование и подписал контракт с «Вероной». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«Вероне» Алессио Черчи достался бесплатно. Контракт с нападающим подписан до лета 2018 года.
В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за «Дженоа». За «Дженоа» Алессио Черчи провёл 11 официальных матчей и забил 4 гола.
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