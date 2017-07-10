Маклаков: отсутствие белой полосы – это отсутствие истории клуба

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о новой форме московского «Спартака», которая была презентована 8 июля.
«Если бы на форме была полоса, она была бы достойна нашей команды. Отсутствие белой полосы – это отсутствие истории клуба. Полоса была заложена в основе спартаковской формы, почему её исключили, я не понимаю. В этом всегда была изюминка. Поэтому форма мне не понравилась.
Что касается большого количества спонсоров, то отношусь к этому как к вынужденной мере в кризисные годы», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».