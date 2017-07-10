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Диего Коста пропустил первую тренировку «Челси» в новом сезоне

10 июля 2017, понедельник. 15:45. Футбол

Нападающий «Челси» Диего Коста пропустил первую тренировку «Челси» в новом сезоне. Чемпионы Англии собрались 10 июля и провели первое занятие, однако Косты среди вышедших на поле футболистов не было.

Sky Sports сообщает, что отсутствие нападающего было согласовано с руководством. Когда испанец приступит к тренировкам, неизвестно.

В июне Диего Коста рассказал журналистам, что он больше не входит в планы главного тренера Антонио Конте. Основным претендентом на игрока считается мадридский «Атлетико».

Диего Коста готов не играть до января ради перехода в «Атлетико»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Челси Диего Коста
Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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