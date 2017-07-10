Нападающий «Челси» Диего Коста пропустил первую тренировку «Челси» в новом сезоне. Чемпионы Англии собрались 10 июля и провели первое занятие, однако Косты среди вышедших на поле футболистов не было.
Sky Sports сообщает, что отсутствие нападающего было согласовано с руководством. Когда испанец приступит к тренировкам, неизвестно.
В июне Диего Коста рассказал журналистам, что он больше не входит в планы главного тренера Антонио Конте. Основным претендентом на игрока считается мадридский «Атлетико».
Диего Коста готов не играть до января ради перехода в «Атлетико»