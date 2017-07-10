«Севилья» объявила о переходе полузащитника «Тигрес» Писарро

Полузащитник «УАНЛ Тигрес» Гидо Писарро стал игроком «Севильи». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
10 июля Гидо Писарро успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт. Договор с 27-летним футболистом рассчитан до 2021 года. Во второй половине дня аргентинский полузащитник будет представлен официально.
В прошлом сезоне мексиканской Лиги МХ Гидо Эрнан Писарро Деместри принял участие в 43 матчах и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 6 млн.
Статистику выступления аргентинца можно посмотреть на «Чемпионате».
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