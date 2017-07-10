Определён лучший гол Кубка конфедераций—2017

Среди болельщиков завершилось голосование по поводу выбора лучшего гола Кубка конфедераций—2017. Большинство участников отдали свои голоса за удар мексиканца Марко Фабиана в полуфинале турнира против команды Германии.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, абсолютное большинство — 55% — проголосовало за дальний удар мексиканского игрока.
Второе место в голосовании занял гол, который соотечественник Фабиана Рауль Хименес забил на групповом этапе в ворота сборной Новой Зеландии. На третьем месте в опросе оказался гол португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев в игре группового этапа.