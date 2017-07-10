Червиченко: Дзюба — мультиклубный. Его примут везде без истерии, что он «мясной»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном возвращении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в московский клуб.
«Не уверен, что Дзюба сам пойдёт в «Спартак». И руководство красно-белых вряд ли захочет возвращать Артёма. Федун известен обидчивостью и неприязнью к тем, кому он хоть раз в чём-то отказал. По поводу возможной продажи Дзюбы – всё может быть. Пришли новые люди, которые могут смотреть на атаку «Зенита» как-то иначе. Хотя я не думаю, что это достоверная информация, больше похоже на утку.
Если «Зенит» захочет расстаться с Дзюбой, то помимо «Спартака» его может приобрести «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, в котором некому забивать. А поскольку Дзюба у нас человек мультиклубный, то фанаты любого клуба примут его нормально, без всякой истерии, что он «мясной», «конский» или ещё какой-то. В этом плане ему будет комфортно в любой команде», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.